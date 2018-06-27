"آيات" أمام محكمة الأسر: زوجى مهمل لمشاعرى وجسدى ودائم الغياب عن أبنائه

كتبت ــ أمانى الأخرس

إهمال جسدى وعاطفي واستغلال مادى وعدم تحمل مسئولية أطفال في عمر الزهور، عاشت فيه الزوجة "أيات . م" والتى تبلغ من العمر 32 عاما برفقه زوجها.

وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر التى حملت رقم 2135 لسنة 2017 تقدم لي زوجى عن طريق أحد أقاربي وكان يكبرنى بـ11 عاما، ووافقت علي الزواج متخيلة أن الحب سوف يأتى بعد الزواج وفي فترة الخطبة.

وأضافت الزوجة فى دعواها "أقنعنى أن نسكن في شقتى التى أرثها من والدى بمدينة نصر، حيث إن سكنه بالمنوفية، وليس له سكن خاص بالقاهرة، وبالفعل وافقته وتم زواجنا.

وأوضحت الزوجة: وفي عامنا الأول من الزواج بدأ يغيب عن المنزل كثيرا ويطلب منى مالا بحجة أنه يسافر خارج القاهرة لعمله، وأن مرتبه لا يكفيه واستغل سيارتى وأصبحت ملكا له، وبعد عامين رزقنى الله بطفلين شعرت لوقت قصير أن زوجى سيتغير وسيرتبط بى وبأبنائه ولكن لسوء حظى زاد غياب زوجى وأهمل جسدى ومشاعري وحتى أطفاله لم يتحمل مسئوليتهم، ودائم الغياب عنهم، وكلما التحقت بوظيفة أضيع فيها وقتى وأنسي مرار الحرمان تركتها من أجل أبنائي".

وتتابع: بعد 8 سنوات نفذت فيها طاقتى من التحمل والصبر فقمت بطلب الطلاق ولكنه رفض وتدخل الأهل لتهدئة الحياة بيننا، ولكنه لم يتغير وظل كما هو مستغلا مالي وشقتى ومهملا لمشاعري وجسدى ودائم الغياب عن أطفالنا فقررت طلب الخلع منه.