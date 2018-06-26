860 ألف وظيفة فى خطر بصناعة السيارات حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

كتب: محمد محسن أبو النور

قالت جريدة الجارديان البريطانية إن صناعة السيارات البريطانية يدهمها الخطر، بعد حالة الجدل حول مصير وإجراءات الجمارك المتبادلة بين دول الاتحاد الأوروبى وبريطانيا.

ونقلت الجريدة اللندنية عن منشأة صناعة السيارات قولها إن حالة الجدل حول ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تضع 860 ألف وظيفة فى خطر.

ويرى قطاع صناعة السيارات البريطانى إن المملكة المتحدة بحاجة للبقاء فى الاتحاد الجمركى الأوروبى "كحد أدنى"، حال عدم التوصل إلى تسوية بشأن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبى بعد البريكست.

وحذر مصنعو السيارات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى من أنه "لا يوجد عائد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى" لهذه الصناعة، مع الاستثمار فى هذا القطاع وتعرض آلاف الوظائف للخطر ما لم "تعيد الحكومة" النظر فى المفاوضات حول شروط الخروج من الاتحاد.

وأبلغ مصنعو السيارات الحكومة بأنها بحاجة للبقاء فى الاتحاد الجمركى ووجود صفقة تحقق "فوائد السوق الواحدة"، وهو الأمر نفسه الذى طرحه مايكل هويس، الرئيس التنفيذى لجمعية صانعى السيارات والتجار (SMMT) إذ قال إنه: "لا يوجد عائد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على قطاع السيارات".