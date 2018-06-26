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30 يوليو.. الحكم على عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 02:07 م
30 يوليو.. الحكم على عيسى حياتو فى قضية استغلال بث بطولات كرة القدم عيسى حياتو -أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
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حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سابقا، وهشام العمرانى سكرتير عام الاتحاد السابق، فى اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية لجلسة 30 يوليو للحكم.

كانت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اتهمت فى بلاغ رئيس الاتحاد الأفريقى السابق لكرة القدم  بمخالفة المادة "8"فقرات "أ"و"ب" و "د" من قانون "5" حماية المنافسة وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة فى الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.

 

 


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