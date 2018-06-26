video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:46 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

10 أرقام مرتبطة بحصاد دوائر الإرهاب خلال 6 أشهر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:28 ص
10 أرقام مرتبطة بحصاد دوائر الإرهاب خلال 6 أشهر.. تعرف عليها إحدى دوائر الإرهاب
كتب ــ إيهاب المهندس
إضافة تعليق

خلال الـ 6 أشهر الماضية فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد الأمناء، فى 13 دعوى قضائية، بالإضافة للفصل فى عشرات الأحكام فى جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، ومن أبرز القضايا التى فصل فيها أحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة على قتلة الصحفية ميادة أشرف، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة لـ 379 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"، وإعدام 21 متهما بخلية داعش دمياط، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالأحكام التى صدرت فى الـ 6 أشهر وهى ..

1 ـ الرقم "13" ويشير لعدد الدعاوى التى تم الفصل فيهم خلال الـ 6 أشهر.

2 ـ الرقم "544" ويشير لعدد المتهمين فى الـ 13 دعوى.

3 ـ الرقم "127" ويشير لعدد المتهمين الذين حصلوا على أحكام بالبراءة فى الـ 13 دعوى.

4 ـ الرقم "21" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام فى الـ 13 دعوى.

5 ـ الرقم "76" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد فى الـ 13 دعوى.

6 ـ الرقم "231" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 15 سنة.

7 ـ الرقم "22" ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن 10 سنوات.

8 ـ الرقم "10" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات.

9 ـ الرقم "44" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات.

10 ـ الرقم "14" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالحبس سنة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد دوائر الإرهاب خلال 5 أشهر.. الفصل فى 13 دعوى قضائية تضم 544 متهما

إحالة 15 اخوانيا لدائرة الارهاب بجنايات طنطا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

13 شاهدا استمعت لهم دوائر الإرهاب فى جلسات سرية.. أبرزهم وزير الداخلية السابق

اخبار الحوادث

دوائر الارهاب

حصاد دوائر الارهاب

محاكم الجنايات

الاعدام

المؤبد

البراءة

محاكم مصر




لا تفوتك
اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

صور.. مونديال روسيا 2018 يهدى الحضرى وصلاح أرقاما قياسية رغم الوداع المبكر للبطولة.. السد العالى يغرد منفردا بإحصائيات رقمية بعد المشاركة أمام السعودية.. وهدف الفرعون فى الخضر يضعه على عرش هدافى الفراعنة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

إجراء المكالمات والكتابة على الهواء..أبرز مميزات نسخة قلم S Pen الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة