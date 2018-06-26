10 أرقام مرتبطة بحصاد دوائر الإرهاب خلال 6 أشهر.. تعرف عليها

كتب ــ إيهاب المهندس

خلال الـ 6 أشهر الماضية فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد الأمناء، فى 13 دعوى قضائية، بالإضافة للفصل فى عشرات الأحكام فى جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، ومن أبرز القضايا التى فصل فيها أحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة على قتلة الصحفية ميادة أشرف، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة لـ 379 متهما بـ"فض اعتصام النهضة"، وإعدام 21 متهما بخلية داعش دمياط، وتوجد مجموعة من الأرقام مرتبطة بالأحكام التى صدرت فى الـ 6 أشهر وهى ..

1 ـ الرقم "13" ويشير لعدد الدعاوى التى تم الفصل فيهم خلال الـ 6 أشهر.

2 ـ الرقم "544" ويشير لعدد المتهمين فى الـ 13 دعوى.

3 ـ الرقم "127" ويشير لعدد المتهمين الذين حصلوا على أحكام بالبراءة فى الـ 13 دعوى.

4 ـ الرقم "21" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام فى الـ 13 دعوى.

5 ـ الرقم "76" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالمؤبد فى الـ 13 دعوى.

6 ـ الرقم "231" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 15 سنة.

7 ـ الرقم "22" ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالسجن 10 سنوات.

8 ـ الرقم "10" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات.

9 ـ الرقم "44" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات.

10 ـ الرقم "14" ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالحبس سنة.