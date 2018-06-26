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وكالة الإعلام الروسية: عباس يجرى محادثات مع بوتين فى موسكو فى 13 يوليو

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:09 م
وكالة الإعلام الروسية: عباس يجرى محادثات مع بوتين فى موسكو فى 13 يوليو الرئيس الفلسطينى والرئيس الروسى
رويترز
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أعلنت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء نقلا عن السفير الفلسطينى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيجرى محادثات مع بوتين فى موسكو فى 13 يوليو.
 
 

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