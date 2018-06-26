وكالة الإعلام الروسية: عباس يجرى محادثات مع بوتين فى موسكو فى 13 يوليو

رويترز

أعلنت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء نقلا عن السفير الفلسطينى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيجرى محادثات مع بوتين فى موسكو فى 13 يوليو.