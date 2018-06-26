الرئيسية أخبار عربية وكالة الإعلام الروسية: عباس يجرى محادثات مع بوتين فى موسكو فى 13 يوليو الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:09 م الرئيس الفلسطينى والرئيس الروسى رويترز إضافة تعليق أعلنت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء نقلا عن السفير الفلسطينى أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيجرى محادثات مع بوتين فى موسكو فى 13 يوليو. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ملك الأردن يبحث هاتفيا مع محمود عباس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية محمود عباس يعزى والد الشهيدة الفلسطينية رزان النجار فلسطين روسيا بوتين أخبار روسيا الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب "الشهد والدموع" عنوان رحلة كوبر مع الفراعنة بعد 1211 يوم فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة محمد رمضان: فى 2004 كنت أملك 13 جنيها وأنتظر أمام المسارح بحثا عن فرصة حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة