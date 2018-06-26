وزير النفط الكويتى يتوقع قرب عودة الإنتاج من المنطقة المحايدة

رويترز

توقع وزير النفط الكويتى بخيت الرشيدى أن يتوصل الجانبان السعودى والكويتى إلى اتفاق لإعادة انتاج النفط من المنطقة المحايدة بين البلدين والمتوقف منذ سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير قوله في مداخلة في البرلمان الكويتى إن الإنتاج متوقع "لأسباب فنية".

وأضاف بحسب الوكالة الرسمية "نحن مع الجانب السعودى نعمل على معالجة هذه الأسباب الفنية وقريبا سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج من الجانبين الكويتى والسعودى".

كان وزير الطاقة السعودى خالد الفالح قال يوم الجمعة، إن محادثات تجري مع الكويت بشأن المنطقة المحايدة، وإنه يأمل فى التوصل إلى اتفاق فى المستقبل.