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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:35 م
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وزير النفط الإيرانى: اتفاق أوبك لا يتضمن زيادة الإنتاج

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:15 م
وزير النفط الإيرانى: اتفاق أوبك لا يتضمن زيادة الإنتاج استخراج النفط - أرشيفية
رويترز
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 قال وزير النفط الإيرانى بيجن زنغنه، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق أوبك الأسبوع الماضى لا يتضمن زيادة الإنتاج، كما فسره بعض الأعضاء.

 

ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: "مقترح إيران كان موازنة سوق النفط أولا والوصول بنسبة التزام الأعضاء بالاتفاق إلى 100% ثم البت في زيادة الإنتاج خلال الاجتماع التالى إذا اقتضت الضرورة".

 

وأضاف زنغنه، أن مقترح إيران نال القبول خلال قمة أوبك الأخيرة وأنه إذا كان لبلد ما تفسير مختلف لهذا الاتفاق فإن إيران ستحيل الأمر رسميا إلى أوبك.


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