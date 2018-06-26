وزير الزراعة يلتقى أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان ويؤكد على أهمية التنسيق

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، والذين حضروا لتهنئته بتوليه حقيبة وزارة الزراعة.

ورحب وزير الزراعة باللجنة، خلال لقائهم بمكتبه بديوان الوزارة بالدقى، وأكد على أهمية التواصل الفعال والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين الوزارة وأعضاء اللجنة، باعتبارهم المعبرين عن تطلعات المزارعين، والمشاكل التى تواجههم.

وأشار أبوستيت إلى أن الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمربيين وخاصة الصغار منهم، وإزالة كافة العوائق التى تواجههم وحل مشاكلهم، باعتبار أن المزارع هو العمود الفقرى للاقتصاد القومى، ودعمه يساهم فى تحقيق التنمية الحقيقية وتأمين غذاء المصريين.

وأكد أن الحكومة ومجلس النواب هدفهما فى النهاية تحقيق مصلحة مصر والشعب المصرى، ورفع مستوى معيشته، وتذليل العقبات أمام المواطنين، لافتا إلى أهمية دعم مجلس النواب للوزارة حتى يتثنى لها النجاح والنهوض بالزراعة وتحقيق كافة الخطط التى ستضعها الوزارة فى برنامجها من أجل تطوير الزراعة المصرية.