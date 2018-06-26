وزيرة الهجرة تشارك فى فعاليات ورشة عمل حول المصريين فى الخارج والانتخابات

كتب محمود راغب

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، في فعاليات ورشة عمل "المصريون بالخارج وتحديات المشاركة الفعالة فى الانتخابات"، التى نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، والمستشار محمود الشريف عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

وخلال كلمتها بافتتاح ورشة العمل، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات، لحضور الورشة للتحدث عن انتخابات المصريين بالخارج، مؤكدة أنها تعتبر الانتخابات ملحمة حب شديد من أبناء الوطن لهذا البلد الذى يبذل جهودا عظيمة في مكافحة الإرهاب، وأنها أكدت لهم خلال جولاتها أن المصري بالخارج هو جندي لبلاده مثله مثل الجنود بسيناء.

وثمنت "مكرم" جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة العملية الانتخابية، فضلا عن الإدارة الإعلامية من قِبل المستشار محمود الشريف خلال فترة الانتخابات وتكذيب كافة الأخبار المغلوطة التي تحاول إبعاد المواطنين عن المشاركة، وهذا كان له دور كبير جدا في نجاح العملية الانتخابية، وكذا دور وزارة الخارجية والسفراء والقناصل والإداريين وكل فرد داخل وزارة الخارجية لمجهودهم خلال الانتخابات بالخارج.

وأضافت "مكرم" أنها اجتمعت مع المستشار لاشين إبراهيم وأعضاء هيئة الانتخابات، قبل انطلاق الانتخابات بفترة كبيرة للعمل على التيسير على المصريين بالخارج خلال عملية الاقتراع، وأن التنسيق مع الهيئة ظل مستمرا حتى في الجولات الخارجية للرد على كافة الاستفسارات ومازال التنسيق مستمرا لمتابعة وتوضيح كافة المعوقات التي واجهت المصريين بالخارج خلال العملية الانتخابية، موضحة أن الصورة التي ظهرت عليها الانتخابات بالخارج كانت رسالة واضحة وردا قويا على أي أكاذيب تروج عن الدولة المصرية.

وأكدت "مكرم" على الاستعداد التام في كافة الأطروحات والاقتراحات التى ستخرج عن الورشة للعمل مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذها وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج.

وأشادت وزيرة الهجرة بروح التعاون التي ظهرت بين كافة جهات الدولة المعنية بالانتخابات، حيث تم التسهيل على المواطنين بتحديد أيام الانتخابات بالخارج وفقا لأيام إجازاتهم الرسمية وتم توفير التسهيلات الممكنة واستيعاب كافة المشاكل، للحفاظ على حقهم الدستوري في التصويت.

وذكرت الوزيرة أنه بتكليف من رئيس الوزراء، قامت بجولة خارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة، واستمعت للكثير من المشاكل التي تواجههم، حيث كانت مشاركتهم بالانتخابات رسالة هامة منهم خلال الحرب التي تخوضها مصر الآن وأنها رسالة بأنهم يشاركون في صنع القرار السياسي ببلدهم.

من جانبه، رحب المستشار لاشين إبراهيم بالسفيرة نبيلة مكرم لحضورها فعاليات ورشة العمل، مشيدا بجهود وزارة الهجرة من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وتقديم التسهيلات لممارسة حقهم الدستوري، كما قدم الشكر أيضا على تعاون وزارة الخارجية لتقديم كافة التسهيلات من خلال السفارات والقنصليات بالخارج، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت الكثير من الاجتماعات وبذلت جهدا كبيرا للعمل على التيسير على الناخبين للإدلاء برأيهم واختيار رئيسهم.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، خلال كلمته، أن مؤسسات الدولة لم تتأخر في تقديم الكثير من التسهيلات وتنفيذ ما تطلبه الهيئة منهم، لافتا إلى أن في هذه الانتخابات خرج المصريون في الداخل والخارج معلنين التحدي وعدم الخضوع لتهديدات الإرهاب الأسود لإفساد العرس الديموقراطي الحقيقي، إلا أن وعي المصريين وإرادتهم خيبت مسعاهم.

كما أثنى المستشار محمود الشريف عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، على دور السفيرة نبيلة مكرم ووزارة الهجرة خلال العملية الانتخابية والتي شهد لها القاصي والداني، لافتا إلى أن وزيرة الهجرة زارت جميع الدول وكان لها نشاط ملحوظ لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات وكان هذا هو الدور الرئيسي والفعال خلال العملية الانتخابية بالخارج.