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نيويورك تايمز تحاكي مسرحا افتراضيا لهجوم الدوما.. وتزعم: الأسد استخدم الكلور

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:20 م
نيويورك تايمز تحاكي مسرحا افتراضيا لهجوم الدوما.. وتزعم: الأسد استخدم الكلور بشار الأسد - سوريا
كتبت: إنجى مجدى
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نشرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، محاكاة لمسرح الهجوم الكيماوى المزعوم ضد المدنيين فى مدينة الدوما السورية، أبريل الماضى، والذى وجهت الإدارة الأمريكية فيه أصابع الاتهام إلى حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقالت الصحيفة، بحسب تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، إن مساء 7 أبريل الماضى، أسقطت مروحيات عسكرية سورية قنبلة الكلور على سطح مبنى سكنى فى مدينة دوما التى يسيطر عليها المعارضون، بالقرب من دمشق، وكان عشرات الأشخاص يحتمون فى الداخل، إذ أنه وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة حصلت عليه الصحيفة فإن 49 شخصًا قتلوا بينهم 11 طفلاً.

وتضيف أنها من خلال تركيب مسرح افتراضى للجريمة، بالاعتماد على صور ومقاطع مصورة أحصت مقتل 34 شخصًا فى طابقين وعثر على كثيرين بالقرب من مصادر للمياه.

ووفقا لتحليل هذه المقاطع والصور فإنهم يبدو أنهم حاولوا الانتقال إلى الجزء الأعلى من المبنى إذ أنهم لم يكونوا يعرفون أن القنبلة هناك ليقعوا فى شرك قاتل.

وتقول الصحيفة فى تقريرها: "لم نتمكن من زيارة دوما. ولكن من أجل الوصول إلى حقيقة ما حدث، قمنا بتحليل الأدلة البصرية التى وفرتها تقارير الصحافة الروسية عن غير قصد.

وبالجمع بين هذه الصور ومقاطع الفيديو الأخرى التى تم تصويرها من قبل الناشطين السوريين، قمنا بإعادة بناء نموذج ثلاثي الأبعاد للمبنى والشرفة والقنبلة، بالشراكة مع جولدسميث ومركز أبحاث تابع لجامعة لندن للأبحاث".

 


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الدوما

سوريا

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