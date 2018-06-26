video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:51 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: إدارة ترامب تعود لسياسة أوباما الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:17 م
نيويورك تايمز: إدارة ترامب تعود لسياسة أوباما الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تراجعت عن سياسة "لا تسامح" مع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية الجنوبية، لتعود بذلك إلى سياسة الرئيس السابق باراك أوباما الخاصة بالقبض وإطلاق السراح فيما بعد.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، أن مسئول أمن الحدود الأعلى قال إن وكالته توقفت مؤقتا عن تسليم المهاجرين البالغين الذين يعبرون الحدود المكسيكية مع الأطفال، للمحاكمة، الأمر الذى قلل من قول مسئولين آخرين فى إدارة ترامب بأن سياسية "عدم التسامح مطلقا" مع الهجرة غير الشرعية ما زالت قائمة.

 

وقال كيفين مكالينان، مفوض الجمارك وحماية الحدود، إن "على وكالته ووزارة العدل الاتفاق على سياسة تمكننا من محاكمة للبالغين الذين يجلبون أطفالهم عبر الحدود، الذين ينتهكون قوانيننا ويخاطرون بحياتهم على الحدود، دون انفصال ممتد عن أطفالهم".

 

ولأن إدارة الهجرة والجمارك لا تملك مساحة كافية للاحتجاز تستوعب الأسر المتزايدة التى تعبر الحدود، سيتم إطلاق سراح العديد من العائلات سريعا، مع وعد بالعودة إلى جلسة محاكمة.

 

وقال مكالينان إن الوكالة ستستمر فى إحالة البالغين من الأفراد للملاحقة القضائية بسبب عبورهم الحدود بصورة غير مشروعة، وأن موظفى الحدود سيفصلون الأطفال عن البالغين إذا كان الطفل فى خطر أو إذا كان للبالغين سجل جنائى.

 

وقرار ماكلينان يعنى العودة، على الأقل مؤقتا، إلى أسلوب "القبض والإفراج" الذى استخدم خلال إدارة أوباما. وقد شجب الرئيس ترامب مرارا وتكرارا هذا النهج، قائلا "إنه أدى لموجات من الجريمة والعنف داخل الولايات المتحدة."


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أزمة المهاجرين مستمرة.. ترامب يصفهم بالغزاة ويطالب بعدم السماح لهم بالوقوف أمام القضاء.. واشنطن بوست: أطفال المهاجرين المنفصلين عن عائلاتهم منتشرين بشتى أنحاء أمريكا.. وسيناتور أمريكية بارزة تؤكد استمرار الفصل

دونالد ترامب

المهاجرين

المهاجرين غير الشرعيين

الولايات المتحدة

اوباما




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة