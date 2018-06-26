نيوزويك: تراجع كبير بشعبية ترامب فى ظل أزمة فصل الأطفال المهاجرين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن شعبية الرئيس دونالد ترامب تعرضت لضربة شديدة هذا الأسبوع بعد أن كانت قد ارتفعت فى أعقاب قمته التاريخية مع رئيس كوريا الشمالية فى 12 يونيو الجارى.

وبحسب الاستطلاع الأسبوعى لجالوب على نسبة الموافقة على أداء الرئيس، فأن شعبية ترامب بشكل عام تراجعت أربع نقاط لتصل إلى 41% فيما ارتفعت نسبة عدم الموافقة على أدائه خمس نقاط لتصل إلى 55%.

وتشير الصحيفة إلى أنه برغم أن نسبة 412% تظل أعلى من أدنى نسبة تدنت إليها شعبيته، وهى 39%، إلا أنها أظهرت تراجعا تسبب فيه على الأرجح قرار ترامب المثير للجدل بشأن فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم على حدود الولايات المتحدة الجنوبية.

وقال كبير المحررين بجالوب جيفرى جونز، إنه فى حين أن المشاعر الأكثر إيجابية إزاء الرئيس التى جاءت من قمته من رئيس كوريا الشمالية قد تلاشت على الأرجح مع الوقت، فأن هذه العملية سارعت فى الجدل حول سياسة الهجرة الخاصة بالإدارة.

فقد سيرت أخبار سياسة ترامب على العناوين الرئيسية الأسبوع الماضى، وبعدما دفاع ترامب ومسئولى إدارته فى البداية عن سياسة فصل الأطفال عن ذويهم، تراجع الرئيس يوم الأربعاء بإصدار قرار تنفيذى لإعادة توحيد العائلات.

وكانت سياسة ترامب الخاصة بالهجرة قد أثارت جدلا كبيرا فى الأيام الماضية، دون أن تخفف الرئيس الأمريكى من حدة موقفه بل إنه وصف المهاجرين بالغزاة ودعا على تجريدهم من أى حقوق قانونية.