نيابة أمن الدولة تحقق مع نجل البلتاجى فى تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.