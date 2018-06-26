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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:38 م
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نائب كردى: نزوح 200 عائلة كردية جنوب كركوك نتيجة لتكرار هجمات "داعش"

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:48 م
نائب كردى: نزوح 200 عائلة كردية جنوب كركوك نتيجة لتكرار هجمات "داعش" نازحين عراقيين - أرشيفية
أ ش أ
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قال النائب عن الحزب الديمقراطى الكردستانى شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء، إن تكرار هجمات تنظيم (داعش) على المناطق الكردية تسبب فى نزوح نحو 200 عائلة كردية بقضاء داقوق جنوب محافظة كركوك.

وأضاف عبد الله - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن تكرار هجمات (داعش) على قرى و مناطق الكردية فى داقوق أدى إلى نزوح أكثر من 200 عائلة كردية خلال أسبوعين، حيث إنه على الحكومة الاتحادية توفير الحماية لتلك المناطق"، مطالبا باجتماع طارئ للأحزاب الكردية للتحدث حول خطورة الوضع.

 

 

 


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