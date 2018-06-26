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موسكو: تقرير الأمانة الفنية لمنظمة حظر الكيميائى حول برزة وجمرايا بسوريا متحيز

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:24 ص
موسكو: تقرير الأمانة الفنية لمنظمة حظر الكيميائى حول برزة وجمرايا بسوريا متحيز سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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أعلنت الخارجية الروسية، الإثنين، أن تقرير الأمانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بعد تفتيش الموقع العلمى فى برزة وجمرايا بسوريا، جاء بعد ضغط كبير من قبل الولايات المتحدة، وهو يتسم بالسخرية والتحيز.

وقالت الخارجية فى بيان-أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية -: "لفت انتباهنا تقرير مدير عام الامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية أوزوموتجو.. وفى هذه الحالة كان التركيز على المركز العلمى البحثى فى برزة وجمرايا".

وأضافت "لقد أشرنا مرارا، إلى أن المطالب التى جاءت فى التقرير لسوريا تخرج عن إطار معاهدة الكيميائي، ومحاولة للحصول إلى سماح مطلق لمفتشى منظمة حظر الكيميائى إلى أى مواقع [بما فيها السرية] عسكرية ومدنية الأمر الذى لا يدخل ضمن أى أطر قانونية دولية. ومن دون شك هذه الوثيقة كتبت تحت ضغط كبير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها".

 


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