video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:16 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مقتل عامل وزوجته رميا بالرصاص بكوم هتيم بقنا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:50 ص
مقتل عامل وزوجته رميا بالرصاص بكوم هتيم بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - هند المغربى
إضافة تعليق
لفظ عامل وزوجته، أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما إثر تلقيهما وابل من الرصاص بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
 
تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد مقتل صبري.ص.ب، عامل، وزوجته تيسير.ع.ب، إثر تلقيهما وابل من الأعيرة النارية بقرية كوم هتيم  التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.
 
تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين، فيما انتقلت قوة أمنيه بإشراف اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الواقعة.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة طالبين بحالة إغماء وهبوط عام فى امتحانات الثانوية الأزهرية بقنا

قنا

أخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اسعاف قنا




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة