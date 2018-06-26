مقتل عامل وزوجته رميا بالرصاص بكوم هتيم بقنا

لفظ عامل وزوجته، أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما إثر تلقيهما وابل من الرصاص بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد مقتل صبري.ص.ب، عامل، وزوجته تيسير.ع.ب، إثر تلقيهما وابل من الأعيرة النارية بقرية كوم هتيم التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين، فيما انتقلت قوة أمنيه بإشراف اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبي الواقعة.