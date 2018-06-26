مستشفى 57357 ترحب بقرار وزيرة التضامن بتشكيل لجنة لفحص أعمال وتبرعات المؤسسة

كتبت سماح عبد الحميد

رحبت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بقر ار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال 10 مؤسسات خيرية مختلفة من ضمنها مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

وقال مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان له، إنه سبق وأعلن ترحيبه بكل أوجه الرقابة على أعمال المستشفى، وكل التبرعات التى تتلقاها، وتشكيل هذه اللجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى خطوة مُرحب بها فى هذا الإطار تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وكشف الحقيقة أمام الرأى العام المصرى من قبل مؤسسات الدولة الرقابية التى نكن لها كل الاحترام والتقدير.

وأشارت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء المؤسسة أنه سبق وأصدر بيانا أكدت خلاله أنها على استعداد تام للرد على أى استفسار يوجه من قبل الجهات الرقابية المختلفة، وفى مقدمتها أجهزة وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات، للمساعدة فى كشف الحقائق أمام الشعب المصرى بعيدًا عن خلط الأوراق الذى لا يمكن أن يفيد أحد على الإطلاق.

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أصدرت قرارا وزاريا اليوم بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص فى إدارة المستشفيات، وأستاذ فى أورام الأطفال، وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.