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مستشار مفتى الجمهورية: النذر بزيارة الأولياء جائز

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:35 م
مستشار مفتى الجمهورية: النذر بزيارة الأولياء جائز الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن النذر يكون فى طاعة ولا يكون إلا لله وطاعته، موضحًا أن النذر بزيارة آل بيت الرسول والأولياء جائز لأن به نوع من القربى، ومن يعترضون على زيارة الأولياء لا يعترفون أصلا بأولياء لله، ولا يدركون مكانة هؤلاء.
 
وأضاف عاشور، فى تصريحات إعلامية، أن التبرك بأولياء الله الصالحين وآل البيت لا يقصد به طلب العون منهم كما يقول المتشددون، وأوضح أن التبرك بالصالحين يقصد به التبرك بدعائهم، وأن الأولياء قربهم من الله لا ينقطع بموتهم.
 

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