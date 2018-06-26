محمد إيهاب بعد ذهبية البحر المتوسط: تحيا مصر للأبد ونرفع رايتها فى كل مكان

كتب محمد تهامى زكى

أعرب محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطنى المصرى لرفع الأثقال، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 77 بدورة البحر المتوسط، قائلا: "تحيا مصر للأبد ويوفقنا دايماً ربنا نرفع رايتها فى كل مكان".

وكتب إيهاب، عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "تحيا مصر للأبد ويوفقنا دايماً ربنا نرفع رايتها فى كل مكان، بشكركم على كل كلمة قولتوها فى حقى، وحقيقى الواحد مبيحسش بقيمة إنجازه ولا بتكمل فرحته إلا بسعادتكم، انتظرونى والحلم الكبير.. وإن غداً لناظره قريب".



محمد إيهاب عبر فيس بوك

وكان إيهاب، قد حقق الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 77 بدورة البحر المتوسط، التى تقام بإسبانيا وتستمر حتى 1 يوليو المقبل.