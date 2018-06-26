محافظ كفر الشيخ: 3224 طلب تقنين لأراضى الدولة وتسجيل المئات من الطلبات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لتمليك حسب القانون المحدد لذلك، وانتهت اللجنة المشكلة بمحافظة كفر الشيخ من تلقى طلبات تقنين وضع اليد، وننفرد بالمساحات التى يضع الأهالى أيديهم عليها من أملاك الدولة وعدد الطلبات التى قُدمت للجنة.

قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ، إن عدد الطلبات التى تقدم بها المواطنون للمحافظة 3224 طلباً منذ صدور القانون 144 لسنة 2017م وحتى 14 يونيو الجارى ، كما تلقت المحافظة 2395 طلباً قبل صدور القانون 144 وتم مخاطبة مقدمى هذه الطلبات بمعرفة الوحدات المحلية لإعادة التقديم وفقاً للقانون 144 ولم يستجب أحد منهم .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، تم تسجيل 1098 طلباً على منظومة استرداد أراضى الدولة، وجارى تسجيل الطالبات تبعاً وعددها 3224 طلباً، وتم استخراج 1098 أذن رسم فحص، بإجمالى مبلغ 3 ملايين و68 ألف و804 جنيه، مؤكداً تم الإنتهاء من فحص 679 طلب وجارى استكمال أعمال الفحص.

وأضاف نصر، أنه تم استخراج 679 أذن دفع رسم معاينة، وسدد أصحاب 362 طلب مبلغ مالية بلغت 386 ألف و541 جنيه، مؤكداً أن ما تم معاينته على الطبيعة 123 طلب وجارى استكمال باقى المعاينات ، مؤكداً تم تقييم وتثمين 63 طلب.

وقال المحافظ، إن المساحة التى سيتم تقنين وضع اليد عليها فى 1098 طلب، مليون و500 ألف و929 متر و19 سهم ، فى 12 مدينة .

يذكر أن أعداد طلبات التقنين التى قدمت فى كل مدينة كالتالى بلطيم 1340 طلب ، تم ادخال 293 طلب على المنظومة وبيلا 369 طلب ، تم إدخال 193 طلب، ودسوق 223 طلب ، تم إدخال 129 طلبا، وبرج البرلس 136 طلبا، تم إدخال 92 طلبا، والحامول 267 طلبا تم إدخال 84 طلبا، وكفر الشيخ 187 طلبا، تم إدخال 69 طلبا، وسيدى سالم 139 طلبا، تم إدخال على المنظومة 53 طلبا، وقلين 274 طلبا، تم إدخال 52 طلبا، ومطوبس 180 طلبا، تم إدخال 48 طلبا، والرياض 62 طلبا، تم إدخال 22 طلبا، وسيدى غازى 23 طلبا، تم إدخال 17 طلبا، وفوه 24 طلبا تم إدخال 15 طلبا بإجمالى 3224 طلبا، كما تم إدخال 31 طلبا أخرين ، ليصبح ما تم إدخاله 1098 طلبا، وما تم تحصيله من رسوم فحص 3 ملايين و68 ألف و804 جنيه، وماتم تحصيله من رسوم المعاينة 386 ألف و541 جنيه، ونسبة تحصيل الرسوم 59.62%،وماتم تسعيره 63 طلبا، وإجمالى المبلغ 3 ملايين و455 ألف و345 جنيه.