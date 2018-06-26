مباحث قسم جرجا بسوهاج تضبط تاجر مخدرات وبحوزته 64 قطعة حشيش

سوهاج محمود مقبول

تمكن الرائد مصطفى فرغل، رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، من إلقاء القبض على تاجر مواد مخدرة بعد اتخاذه من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى في عملية الاتجار وتم تحريز 64 قطعة من ذات المخدر.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من اللواء أشرف نصحى يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات تفيد بقيام تاجر حشيش بترويج كمية من المخدر بقصد الاتجار.

تم عرض المعلومات على اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقرر سرعة ضبط المتحرى عنه متلبسًا بالحرز والحيازة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، وتم إسناد عملية الضبط للرائد مصطفى فرغل رئيس مباحث قسم شرطة جرجا، والذى قام بعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالاشتراك مع الملازم أول أحمد سلطان وملازم أو على هنداوي معاونى المباحث وأسفرت الجهود عن ضبط إبراهيم.م.ع.م 21 سنة عامل ويقيم بشارع الطرابشة دائرة قسم جرجا بحوزته 64 قطعة حشيش طويلة الحجم ومبلغ مالى 450 جنيهًا وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بالعملاء والمبلغ المالى حصيلة البيع تم تحرير محضر بالواقعة برقم 4 أحوال وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



