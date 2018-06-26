مباحث الأموال العامة تضبط 93 متهما بينهم 7 متهمين بغسيل أموال

كتب محمد إبراهيم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوعين فى ضبط 93 متهما فى 45 قضية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من 9 / 6 / 2018 حتى 22 / 6 / 2018 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 11 متهما لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبالغ قدرها 220 ألف دولار أمريكى، 2 مليون ريال سعودى، 10 ملايين و92 ألفا و500 جنيه مصرى.

كما تم ضبط 11 متهما لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها وتهريبها من الرسوم الجمركية المستحقة بمبالغ مالية قدرها 24 مليونا و812 ألفا و413 جنيها مصريا، 115 ألفا و450 يورو، و950 دولارا أمريكيا، و25 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم "تزوير محررات رسمية، تقليد عملات وطنية، نصب".

بالإضافة إلى ضبط 25 متهما لقيامهم بارتكاب جرائم "الرشوة، استغلال النفوذ، فساد المحليات" و10 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بمبلغ "284 ألف جنيه مصرى".

كما تم ضبط 4 متهمين لاستيلائهم على مليون و850 ألف جنيه كقروض من البنوك بموجب مستندات مزورة.

وتحرير 4 قضايا لأربعة متهمين حصر ممتلكات لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطهتم الإجرامية من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته، حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ 10 ملايين و500 ألف جنيه.

وأيضا ضبط 3 متهمين لقيام كل منهم باستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة، حيث قدرت ثروتهم بمبلغ 34 مليون جنيه.