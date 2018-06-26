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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:29 م
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قرقاش: التحالف العربى تعامل بمسؤولية وعقلانية فى تأمين الحدود بطريقة سلمية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:10 م
قرقاش: التحالف العربى تعامل بمسؤولية وعقلانية فى تأمين الحدود بطريقة سلمية وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش
أبو ظبى (أ ش أ)
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن التحالف العربى قد تعامل بمسؤولية وعقلانية فى تأمين الحديدة بطريقة سلمية، قائلا "تحقيق أهدافنا أمر أساسى لإنهاء الحرب فى اليمن".

وأضاف قرقاش - فى سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أن تأمين الحديدة مهمة أساسية من أجل تحقيق نتائج سياسية، بدلا من استمرار عقلية الحلول الصفرية والتربح من اقتصاد الحرب.

وأكد الوزير الإماراتى دعم جهود الأمم المتحدة فى الحديدة واليمن، داعيا إلى تحريك العملية السياسية بقيادة أممية يمنية، مشيرا إلى أن انسحاب الحوثى من الحديدة سيجنب المواجهة.

وشدد قرقاش على أهمية تحرير الحديدة من أجل دعم العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، وعلى ضرورة انسحاب ميليشيا الحوثى من المدينة والميناء مضيفا قائلا:" عازمون على إنهاء هذه الحرب".

 


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