قبرص تعلن مساهمتها فى التبرعات من أجل منظمة الأونروا

نيقوسيا (أ ش أ)

تعهدت جمهورية قبرص بتقديم مبلغ 50 ألف يورو إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ؛ إقرارا منها بعمل الوكالة المهم لمصلحة اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الممثل القبرصى لدى الأمم المتحدة ميخاليس مافروس قوله - خلال اجتماع للجنة المخصصة التابعة للجمعية العامة للإعلان عن التبرعات للأونروا اليوم الثلاثاء - :"إن قبرص تعترف بالدور المهم الذى تلعبه الأونروا فى تقديم المساعدات وحماية ملايين اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأوسط فضلا عن مساهمتها فى استقرار المنطقة" لافتا إلى أن عدم توفير هذه الخدمات سيكون له تداعيات سلبية على المنطقة بأسرها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلنت فى شهر يناير الماضى أنها ستقتطع 65 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار تقدم للأونروا ، فيما عُقد اجتماع خاص للمانحين فى شهر مارس الماضى حيث تم جمع 100 مليون دولار لتغطية عجز 446 مليون دولار ولا تزال الجهود مستمرة.