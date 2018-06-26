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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:19 م
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قبرص تدرس طلبا اسرائيليا بإنشاء مرفق بحري لتوصيل البضائع الى غزة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 03:52 م
قبرص تدرس طلبا اسرائيليا بإنشاء مرفق بحري لتوصيل البضائع الى غزة ليبرمان
أ ف ب
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ذكرت السلطات القبرصية أنها تدرس طلبا اسرائيليا ببناء مرفق بحرى على الجزيرة لتوصيل البضائع إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة المحاصر.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة كليليا فاسيليو للصحفيين "لم يتم الاتفاق على المسألة .. إلا أن هناك طلباً تحت الدرس حاليا".

وبحسب الاعلام الاسرائيلى، فقد تقدم وزير الدفاع الاسرائيلى افيجدور ليبرمان بذلك الاقتراح خلال زيارة الاسبوع الماضي إلى الجزيرة المتوسطية.

وتنص الخطة على بناء رصيف بحرى خاص لسفن الشحن التى تحمل بضائع متوجهة إلى غزة على بعد نحو 400 كلم من قبرص.

 

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