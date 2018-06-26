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قاضى التحقيق ينتقل إلى يوسف والى بالمستشفى للتحقيق معه فى فساد وزارة الزراعة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:16 م
قاضى التحقيق ينتقل إلى يوسف والى بالمستشفى للتحقيق معه فى فساد وزارة الزراعة يوسف والي
كتب إبراهيم قاسم
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ينتقل المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب فى قضايا فساد الأراضى بوزارة الزراعة غدا إلى مستشفى الزراعيين للتحقيق مع الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، فى عدد من الاتهامات المنسوبة إليه بشأن تخصيص أراض زراعية لمجموعة رجال أعمال أثناء توليه منصب كوزير للزراعة -آنذاك، وقيامهم بتغيير نشاط تلك الأراضى من زراعية إلى سكنية وإقامة منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون أن يتخذ أى قرارات لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار صفاء أباظة قاضى التحقيق أصدر عددا من طلبات الاستدعاء إلى الدكتور يوسف والى لسؤاله فى الاتهامات المنسوبة إليه، إلا أنه لم يلتزم بالحضور وتبين تواجده فى مستشفى الزراعيين نظرا لظروفه الصحية السيئة وإصابته بأمراض الشيخوخة.

وأضافت المصادر أن قاضى التحقيقات خاطب مستشفى الزراعيين لبيان عما إذا كان يستطيع "والى" الحضور بنفسه إلى التحقيقات من عدمه، وكذا مدى إمكانية استجوابه وفقا للرأى الطبى، مشيرة إلى أن المستشفى أكدت على صعوبة نقله إلى مقر التحقيق، مع السماح طبيا بسؤاله.

وأشارت المصادر، إلى أن قاضى التحقيقات نظرا للظروف المرضية التى يمر بها "والى" قرر الانتقال صباح اليوم إلى مقر المستشفى والتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة اليه ومن ثمة اتخاذ قرار بشأنه.

وأوضحت المصادر، أن وزير الزراعة الأسبق يواجه العديد من الاتهامات فى أكثر من قضية قيد التحقيق أمام المستشار صفاء أباظة.

يعانى "يوسف والى" البالغ من العمر 86 عاما، من مرض الالتهاب الخلوى، الذى أصيب به منذ عام ونصف، كما يعانى أيضا العديد من الأمراض فى الكلى والكبد.


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الزراعة

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