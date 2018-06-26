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قائد جبهة القبيطة: حققنا انتصارات ساحقة على الحوثيين.. فيديو

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:33 م
قائد جبهة القبيطة: حققنا انتصارات ساحقة على الحوثيين.. فيديو الرئيس اليمنى عبد ربه منصور
كتبت: إيمان حنا
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قال قائد جبهة القبيطة العميد حسن سالم أحمد، إن قوات الجيش حققت انتصارات ساحقة ضد ميليشيات الحوثى الانقلابية فى مناطق مختلفة من مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، فى إطار العملية العسكرية التى انطلقت الجمعة الماضية.

وقال قائد جبهة القبيطة، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن العملية العسكرية التى انطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس اليمنى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، حققت تقدمًا كبيرًا  فى الناحية الغربية لمديرية القبيطة، من خلال تحرير قمم جبال موجر الإستراتيجى وتباب العنين ومركز سوق الخميس حيث التحمت جبهة القبيطة وجبهة طور شعب فى المنطقة الفاصلة بين محافظتى لحج وتعز.

وأضاف قائد جبهة القبيطة أن "الأيام المقبلة ستشهد تحرير مزيد من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية وصولاً لتحرير مديرية القبيطة الكامل من خلال عملية مشتركة بين جبهتى القبيطة وشعب طور الباحة.

وثمن العميد حسن سالم أحمد الدعم الكبير للتحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجهود العظيمة المتواصلة من خلال المشاركة الفاعلة لصقور الجو".

 


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تحرير لحج

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