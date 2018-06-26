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فيديو.. مرشد إيران يتجاهل احتجاجات "البازار" ويثنى على أداء منتخبه أمام البرتغال

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 11:37 ص
فيديو.. مرشد إيران يتجاهل احتجاجات "البازار" ويثنى على أداء منتخبه أمام البرتغال احتجاجات - صورة أرشيفية
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تجاهل المرشد الأعلى فى إيران آية الله على خامنئى، احتجاجات رجال "البازار" التى نهضت أول أمس وإضراب المئات من المحال التجارية، بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الوطنية (التومان) والتدهور الاقتصادى ورفع الأسعار جراء سياسة استنزاف الأموال الإيرانية فى العراق ولبنان واليمن..، وأثنى على آداء المنتخب الإيرانى لكرة القدم فى مبارياته فى كأس العالم.

ووفا لوكالة فارس الإيرنية، أشاد خامنئى بأداء المنتخب الوطنى الإيرانى فى مونديال روسيا 2018.

وأجرى مكتب المرشد اتصال هاتفى بوزير الشباب والرياضة الإيرانى مسعود سلطاني فر، وجه من خلالها رسالة إلى الفريق الإيرانى، قائلا :"عدتم منتصرين ومرفوعى الرأس. احسنتم. لكم النجاح والتوفيق".

وتعادل المنتخب البرتغالى أمس مع نظيره الإيرانى بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب "موردافيا أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم روسيا 2018.

وبالأمس انفجر الوضع الاقتصادى المتردى فى إيران، على واقع انهيار سعر العملة الإيرانية المحلية (التومان) أمام الدولار مجددا، الأمر الذى فجر استياء شعبى واحتجاجات فى العاصمة وإضراب عام فى بازار طهران ودعوات السياسيين الإيرانين للرئيس الإيرانى وفريقه الاقتصادى الضعيف بالتنحى قبل فوات الأوان، وشبه النشطاء الوضع بأيام الشاه عام 1979 حيث ساهم البازار فى اشتعال الثورة ضد الشاه وعجل برحيله. ولأول مرة منذ 4 عقود تخطى شعر الدولار الواحد الـ 9 آلاف تومان.


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