video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. سامح شكرى: مصر سابع أكبر مساهم بقوات حفظ السلام الدولية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:23 م
فيديو.. سامح شكرى: مصر سابع أكبر مساهم بقوات حفظ السلام الدولية وزير الخارجية سامح شكرى
أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر ستواصل المشاركة والمناقشة حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال توفير منبر للبلدان الرئيسية المساهمة بقوات عسكرية وشرطية لبلورة هذه المناقشات.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم حفظ السلام، أن مساهمة مصر فى تطوير السياسات الخاصة بعمليات حفظ السلام يمثل جزء من دورها الريادى فى هذا المجال، وتابع:"تعد مصر سابع أكبر مساهم بقوات حفظ السلام، كما تحتل المرتبة الثانية بمشاركة خبراء عسكريين".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى يلتقى وفد قيادات الهيئة العليا للتفاوض السورية بمقر الخارجية

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزاره الخارجية

سامح شكرى

حفظ السلام

الامم المتحده




لا تفوتك
الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الرئيس السيسى يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريا

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

حتى لا ننسى جرائم الإخوان وإرهابهم.. قصص حياة 18 شهيداً ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.. والد الشهيد الشبراوى: ابنى معروف بأسطورة الصاعقة المصرية.. زوجة الشهيد النقيب أحمد وحيد: زوجى بكى بشدة بعد وصول مرسى للحكم

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

5 ملفات على مائدة الجبلاية بعد عودة الفراعنة من روسيا.. حسم مصير هيكتور كوبر .. نتائج المنتخب السيئة بكأس العالم.. تقرير رئيس البعثة بعد سلسلة التجاوزات.. والاستعداد للأمم الأفريقية بالكاميرون

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

فيديو وصور.. مريض سرطان وشقيقه يحصلان على براءة اختراع ذراع آلى بسوهاج

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

كأس العالم 2018.. وكالة تاس تبرز عزم فيفا فتح تحقيق مع محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة