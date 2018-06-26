فيديو.. سامح شكرى: مصر سابع أكبر مساهم بقوات حفظ السلام الدولية

أيمن رمضان

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر ستواصل المشاركة والمناقشة حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال توفير منبر للبلدان الرئيسية المساهمة بقوات عسكرية وشرطية لبلورة هذه المناقشات.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم حفظ السلام، أن مساهمة مصر فى تطوير السياسات الخاصة بعمليات حفظ السلام يمثل جزء من دورها الريادى فى هذا المجال، وتابع:"تعد مصر سابع أكبر مساهم بقوات حفظ السلام، كما تحتل المرتبة الثانية بمشاركة خبراء عسكريين".