غلق 7 مقاهى مخالفة بدار السلام بعد إشغال أرصفة شارعى الفيوم وأحمد زكى

ماجد تمراز

شنت أجهزة محافظة القاهرة وحى دار السلام، حملة مكبرة على الكافيهات المخالفة، التى تعمل بدون تصريح، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تم إغلاق 7 مقاهى مخالفة بشوارع أحمد زكي ومنطقة أبو أشرف وشارع الفيوم، بعدما ترددت سلسلة من شكاوى المواطنين متعلقة بغلق الرصيف تماما والاستحواذ عليه من قبل هذه المقاهى بشكل مخالف.

وصادرت أجهزة حى دار السلام المعدات المتمثلة فى الكراسى والمناضد الموجودة على الأرصفة، وشمعت المقاهى بالشمع الأحمر، وتم التنبيه على أصحابها على عدم فض الأختام حتى لا يتعرضو للغرامة والحبس وفقاً للقانون.

كما تابع اللواء جمال العربي، رئيس حي دار السلام، أعمال صيانة خط مياه بشارع 96 من مصر حلوان الزراعي، كما تابع أعمال تقليم الأشجار بشارع الفيوم، ورفع إشغالات بشارع الفيوم، مع إيقاف أعمال هدم مبانٍ بشارع الريس سالم من شارع فرج يوسف.