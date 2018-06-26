غادة والى تكرم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد تعاطى المخدرات

كتب مدحت وهبة تصوير أشرف فوزى

كرمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد تعاطى المخدرات ومنها مسلسلات "الوصية، وأمر واقع، والشريط الأحمر ووكلينها والعة"، كما تم تكريم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك نقابة المهن التمثيلية والكاتب مدحت العدل.

جاء ذلك على هامش احتفال الصندوق باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وكذلك استعراض نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2018)، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وعمرو عثمان مدير مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والكاتب مدحت العدل والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلى الجهات الحكومية والأهلية.