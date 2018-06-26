عودة هانى يونس مستشارا إعلاميا لرئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولى هانى سليمان يونس منصب المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة عام إعتبارا من 21/6/2018.