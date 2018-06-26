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عودة هانى يونس مستشارا إعلاميا لرئيس مجلس الوزراء

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 09:32 ص
عودة هانى يونس مستشارا إعلاميا لرئيس مجلس الوزراء هانى سليمان يونس المستشار الاعلامى لرئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولى هانى سليمان يونس منصب المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة عام إعتبارا من 21/6/2018.

جدير بالذكر، أن هانى يونس تولى منصب المستشار الإعلامى للمهندس إبراهيم محلب، وقت توليه رئاسة الحكومة لمدة عام و4 أشهر، ثم عاد مستشارا لوزارة الإسكان بعد تقدم حكومة المهندس إبراهيم محلب باستقالتها ليعود مرة أخرى مستشارا إعلاميا للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فى الحكومة الجديدة التى تم تشكيلها.

 

 

 

 
 
 

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