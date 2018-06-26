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عدلى حسين: دول أوروبا تحتاج 25 مليون شخص لتغطية نقص العمالة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:19 م
عدلى حسين: دول أوروبا تحتاج 25 مليون شخص لتغطية نقص العمالة المستشار عدلي حسين
كتب محمد عبد العظيم
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قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن ظاهرة الهجرة غير النظامية ليست جديدة على الدولة المصرية ولا تقتصر علينا فقط، ولكنها منتشرة فى كل دول العالم، لافتا إلى أن الدكتور بطرس غالي أعد دراسة عن ظاهرة الهجرة غير النظامية خلال توليه الأمانة العامة للأمم المتحدة، توصل من خلالها إلى أن دول أوروبا تحتاج إلى 25 مليون مواطن لتغطية احتياجات سوق العمل ونقص العمالة.
 
وأضاف حسين خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، أن دول أوروبا تحتاج إلى هذه العمالة، ولا تنظر إلى القادمين إليها بطريقة غير شرعية من الوجه الإنساني، ولكن وفق احتياجات سوق العمل، والرغبة في تغطية نقص العمالة.
 
 
 

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