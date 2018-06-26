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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 07:21 م
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طائرة إسرائيلية دون طيار تستهدف مجموعة من الفلسطينيين فى قطاع غزة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:41 م
طائرة إسرائيلية دون طيار تستهدف مجموعة من الفلسطينيين فى قطاع غزة غزة
أ ش أ
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استهدفت طائرة إسرائيلية من دون طيار، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين على مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، على مقربة من الشريط الحدودى شرق المدينة.

وأشار إلى عدم وجود إصابات حتى اللحظة، فيما تجوب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية الأجواء على ارتفاعات منخفضة.

وتتعمد طائرات الاحتلال الإسرائيلى ومواقعه العسكرية استهداف المواطنين، الذين يقتربون من المناطق الحدودية شرق قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع وقوع عدة حرائق بفعال بالونات وطائرات ورقية حارقة فى مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

من ناحية أخرى، أصيب شاب، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه مجموعة من الشبان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحسب مصادر طبية، فإن الشاب أصيب بجروح فوق المتوسطة ونقل للعلاج من قبل الطواقم الطبية.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية المتوغلة منذ الصباح النار أكثر من مرة تجاه المواطنين شرق بلدة خزاعة.


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