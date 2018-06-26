ضبط 27 طبنجة محدثة صوت و2500 طلقة بمحل بدون ترخيص فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط 27 طبنجة و2500 طلقة محدثة صوت.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، مفادها قيام "سامح م ا" 36 سنة صاحب محل تليفونات محمولة بشارع رمسيس بمدينة إيتاى البارود، ومقيم قرية النقراش بدائرة المركز بإدارة محل لبيع الأسلحة "محدثة الصوت" بدون استخراج التراخيص اللازمة من الجهات الأمنية المختصة.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم المذكور بالمحل الخاص به وبحوزته 27 طبنجة محدث صوت مختلفة الأنواع، و4 بندقيه ضغط هواء، و45 علبة ذخيرة بإجمالى 2500 طلقة صوت.

بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته للمحل بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تحرر المحضر اللازم المركز، وجارٍ العرض على النيابة العامة.