ضبط مستريحة جديدة فى الشرقية استولت على 1.9 مليون جنيه من ضحاياها

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من ضبط سيدة لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "مارية ع" مقيمة بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و4 آخرين ، بقيام "جيهان ى" رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للإستثمار عقارى في العاشر من رمضان ،ومقيمة بحلوان محافظة القاهرة ، بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض إستثمارها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل منحهم أرباح ،إلا أنها إمتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للشاكين .

ومن خلال الفحص، أسفرت التحريات عن صحة الواقعة ،حيث تلقت المتهمة مبالغ مالية من المُبلغين بلغت مليون وتسعمائة وعشر ألف جنيه بدعوى تشغيلها لهم فى مجال الاستثمار العقارى ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ،وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.