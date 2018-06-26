ضبط لص منازل و٤ مطلوبين و٢طن قضبان حديد فى حملة مكبرة بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد من لص مهمات سكة حديد منازل فى حملة أمنية مكبرة أثناء تهريبه طن حديد من قضبان السكة الحديد بخط أبو طرطور – سفاجا، محملة على سيارة رقم 4288 ص.أ. د. كما تم ضبط سيارة أخرى تحمل رقم 32157 نقل الأقصر ربع نقل شيفروليه محملة بعدد واحد طن حديد سوستة مهمات سكة حديد وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد اخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط 4 أشخاص مطلوبين أحدهم سبق اتهامه فى 6 قضايا (مخدرات، قتل) آخرهم القضية رقم 1344 لسنة 2017 مخدرات والثانى سبق اتهامه في 3 قضايا ضرب آخرهم رقم 236 لسنة 2015 جنح البساتين والثالث سبق اتهامه فى 3 قضايا (ضرب – غش تجارى – عاهة) آخرها رقم 14350 لسنة 2017 جنح البساتين إحداث عاهة وتم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.