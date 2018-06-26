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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:32 م
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ضبط شخص زور كشف حساب بنكى للحصول على تأشيرة سفر

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:00 م
ضبط شخص زور كشف حساب بنكى للحصول على تأشيرة سفر حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بتقديم كشف حساب بنكى "مزور" للحصول على تأشيرة سفر من إحدى سفارات الدول الأجنبية.

 

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً بقيام "أحمد .ع" مقيم المنتزة بمحافظة الإسكندرية ، بتقديم كشف حساب بنكى "مزور" منسوب صدوره لأحد البنوك لتقديمه لسفارة إحدى الدول الأجنبية للحصول على تأشيرة سفر لتلك الدولة .

 

وبالفحص تبين صحة البلاغ وقيام المتهم بإصطناع كشف حساب مزور بـ 114,463 جنيه والتقدم به ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية .

 

وباستدعاء المتحرى عنه وبسؤاله إعترف بالواقعة ، مؤكداً حصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص "محدد" وجارى ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.


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