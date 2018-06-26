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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:10 م
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ضبط ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته لشكه فى سلوكهن بالسويس

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:25 م
ضبط ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة صديقتها وشقيقته لشكه فى سلوكهن بالسويس المجنى عليه
السويس - سيد نون
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس من القبض على ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقته وصديقتها داخل منزله بقرية الخواطرة بحى الجناين، بسبب شكه فى سلوكهن.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا يفيد بورود بلاغ من "على.أ" شيخ مسجد بعثوره على جثة نجله داخل منزله.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمود عيبد رئيس مباحث المديرية والمقدم حسن عبد الغفار رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتهمين كل من "راندة" زوجة المجنى عليه و"رانيا" شقيقة المجنى عليه و"نشوى" صديقة الزوجة، وأنهن يقمن بالخروج باستمرار مع بعضهن وأنهن انهلن على المجنى عليه بالسكين بعدة طعنات لشكه فى سلوكهن.

وتم القبض على المتهمات وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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