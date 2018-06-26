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صور.. المرور تنشر حملات توعية وتوزع كتيبات على السائقين بالطرق السريعة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:50 ص
صور.. المرور تنشر حملات توعية وتوزع كتيبات على السائقين بالطرق السريعة حملات توعية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مرورية وتوعية على الطرق السريعة لقائدى السيارات، تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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حملات مرورية وتوعية تحت إشراف اللواء علاء الدجوى
 

وشنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت اﻷشقر مدير المرور حملات الرادار والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة، مع بدء توعية مرورية لقائدى السيارات تحت مسمى (أسبوع التوعية المرورية) مع توزيع مطويات على قائدى السيارات لتوعيتهم بالكشف عن السيارة والإطارات قبل السفر للحد من الحوادث.

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ضابط المرور يوزع كتيبات لتوعية السائقين على الطرق السريعة
 

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق على رقم 01221110000 لمواجهة إى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.

 

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سيارة تابعة للإدارة العامة للمرور
 
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دراجة بخارية تابعة للإدارة العامة للمرور

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