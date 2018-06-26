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صور.. الجيش السورى يستعيد السيطرة على منطقة اللجاة فى محافظة درعا من المعارضة

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 08:27 ص
صور.. الجيش السورى يستعيد السيطرة على منطقة اللجاة فى محافظة درعا من المعارضة قوات الجيش السورى تستعيد درعا
رويترز - تصوير ( أ ف ب )
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قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الثلاثاء، إن الجيش السورى بسط سيطرته على منطقة اللجاة فى شمال شرق محافظة درعا من مقاتلى المعارضة فى إطار هجوم لاستعادة السيطرة على جنوب غرب سوريا.

وأضافت وحدة الإعلام الحربى وقناة المنار التلفزيونية التابعتان لحزب الله أن المنطقة تشمل قرية بصر الحرير التى كانت هدفا لقصف عنيف لمدة أيام.

محافظة درعا بسوريا
محافظة درعا بسوريا

 

جانب من القصف
جانب من القصف

 

جانب من الاشتباكات بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة
جانب من الاشتباكات بين الجيش السورى والمعارضة المسلحة

 

تحرير درعا من المسلحين
تحرير درعا من المسلحين

 

جانب من تحرير درعا
جانب من تحرير درعا

 

جانب من القصف
جانب من القصف

 

القصف العسكرى على درعا
القصف العسكرى على درعا

 

جانب من القصف العسكرى على درعا
جانب من القصف العسكرى على درعا

 


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