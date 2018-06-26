س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جسر برلين الجوى لمواجهة حصار السوفيت عام 1945

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

تحيى العاصمة الألمانية، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ 70 لبدء جسر جوى غربى استثنائى لنقل الامدادات الى برلين الغربية فى مواجهة الخطر السوفيتى، فى واحدة من المراحل التى أسست للحرب الباردة.

ولمدة عام تقريبا، نقلت آلاف الطائرات الأمريكية والبريطانية خصوصا، إلى أكثر من مليونى شخص يعيشون فى الشطر الغربى من برلين الذى كان يخضع لحصار سوفيتى.

ويقدم لكم اليوم السابع أبرز المعلومات عن هذا الاحتفال والذى أثار خوفا من حرب عالمية ثالثة:

س: كم سنة مرت على الجسر الجوى الغربى لبرلين؟

70 عام وتحتفل برلين اليوم بذكراة.

س: لماذا أنشاء الغرب هذا الجسر لبرلين؟

لنقل الإمدادات إلى برلين الغربية فى مواجهة الخطر السوفيتى فى أعقاب الحرب العالمية الثانية.



فريق عسكرى أمريكى ينقل معدات إلى شاحنة خلال الاحتفالات بألمانيا

س: كم عدد الأشخاص المستفيدين من هذا الجسر؟

أكثر من مليونى شخص يعيشون فى الشطر الغربى من برلين الذى كان يخضع لحصار سوفيتى.

س: كم استمرت الحرب الباردة بين الغرب وألمانيا؟

استمرت من أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى 1989.

س: متى استسلم هتلر إلى الغرب؟

فى مايو 1945، استسلم أدولف هتلر للقوات المتحالفة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسوفيتية، قسم المنتصرون البلاد والعاصمة إلى أربع مناطق احتلال.

وبسرعة، ادى التنافس العقائدى الكبير بين الغربيين والسوفيت إلى دخولهما فى حرب باردة استمرت حتى 1989



طاقم سلاح الجو الأمريكى أمام طائرة من الجسر الجوى منذ 70 عامًا

س: ما هى المنطقة التى شكلت رمزا للصمود ضد السوفيت؟

بقيت برلين الغربية طوال هذه الفترة جزيرة صغيرة وسط محيط سوفيتى ورمزا للمقاومة فى مواجه الاتحاد السوفيتى.

س: ماذا كان يطمح الزعيم السوفيتى ستالين من برلين؟

كان الزعيم السوفياتى جوزف ستالين يطمح إلى السيطرة على برلين بأكملها.

س: ما هو الرد الغربى عن رغبة ستالين فى السيطرة على برلين الغربية؟

قرر الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين فى 21 يونيو 1948 توحيد مناطق سيطرتهم فى منطقة اقتصادية واحدة بعملة واحدة هى المارك الألمانى.

وبذلك أرسيت أسس جمهورية ألمانيا الاتحادية التى أعلنت فى العام التالى.

س: ما هو رد السوفيت على الغرب؟

ردا على هذه الخطوة، أغلقت القوات السوفيتية فى 24 يونيو الممرات البرية والأنهار فى برلين الغربية، ومنعت تزودها بالمياه والكهرباء.



سيدة أمريكية تلتقط صورة أمام طائرة بالجسر الجوى منذ 70 عامًا

س: ما هو الرد الغربى على السوفيت؟

أطلقت بريطانيا والولايات المتحدة جسرا جويا استئثنائيا ل2,2 مليون نسمة سكان برلين الغربية.

س: كم عدد الطائرات المشاركة فى عمليات الإمداد؟

حوالى 300 طائرة بامداد برلين الغربية يوميا وبلا انقطاع، بمعدل رحلة كل تسعين ثانية.

س: متى أنهى السوفيت حصارهم لبرلين الغربية ؟

فى 12 مايو 1949.

س: من هو أول طيار عمل فى هذا الاتجاه؟

جايل هالفورسن الذى كان يرسم أشكالا فى الجو ليعرفه السكان وصار يسمى "العم الذى يرفرف بجناحيه".