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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:53 م
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سفن حربية صينية تجرى تدريبات قتالية قرب تايوان

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:55 م
سفن حربية صينية تجرى تدريبات قتالية قرب تايوان سفن حربية صينية
رويترز
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ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن سفنا حربية صينية تجرى تدريبات قتالية يومية منذ أكثر من أسبوع فى مياه قريبة من تايوان وذلك وسط تصاعد التوترات بين بكين والجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى.

ويأتى ذلك أيضا فى توقيت يقوم فيه وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس بزيارة رسمية للصين.

وقالت مطبوعة (81. سي.إن) الرسمية التي يصدرها الجيش الصيني إن مجموعة من السفن الحربية تجرى تدريبات منذ يوم 17 يونيو قرب تايوان في مواقع منها قناة باشى ومضيق تايوان.

وأضافت "التدريبات تختبر الجيش والقدرات التدريبية لطواقم السفن الحربية والطيران والدفاع على السواحل عن طريق تنظيم تدريب قتالى حقيقى فى عدة مناطق بالمحيط".

ولم يتضح ما إذا كانت التدريبات قد انتهت.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن السفن تخضع لمراقبة مستمرة وليس هناك ما يدعو للقلق.

وتقول الصين إن تايوان جزءا من أراضيها ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.


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