سائقو قطارات أنفاق فى لندن يعتزمون الإضراب عن العمل احتجاجا على نقص العمالة

لندن ( أ ش أ )

أعلن أعضاء اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن إضراب سائقى قطارات أنفاق بلندن، عن العمل الشهر المقبل احتجاجا على ظروف العمل ونقص العمالة، علما بأن ذلك يتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للعاصمة البريطانية.

وقال أعضاء الاتحاد إنهم سيضربون عن العمل على خط (بيكاديلى) اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم 11 يوليو المقبل، حتى الساعة الواحدة صباحا يوم 14 يوليو، حيث يزور ترامب بريطانيا يوم 13 يوليو.

ويستخدم نحو نصف مليون راكب يوميا خط "بيكاديللى" الذى يربط وسط لندن بمطار هيثرو، واتهم الاتحاد هيئة مترو لندن بعدم استخدام ما يكفى من السائقين، إضافة إلى وجود مشكلات مستمرة مع القطارات التى تحتاج إلى صيانة وتحديث.

وقال السكرتير العام للاتحاد ميك كاش" كانت هناك مشكلات متكررة على خط بيكاديللى تعود إلى عدة سنوات؛ ما أدى إلى نزاعات متكررة..لهذا لم يكن لدينا خيار سوى إعلان مواعيد الإضراب".