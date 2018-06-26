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الثلاثاء، 26 يونيو 2018 05:19 م
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رئيس قبرص يزور بروكسل للمشاركة فى اجتماعات المجلس الأوروبى .. غدا

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 04:07 م
رئيس قبرص يزور بروكسل للمشاركة فى اجتماعات المجلس الأوروبى .. غدا رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس
أ ش أ
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أعلنت الرئاسة القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس نيكوس أناستاسياديس، سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، غدًا الأربعاء، للمشاركة فى اجتماعات المجلس الأوروبى المقررة يومى 28 و29 يونيو الجارى.

وذكر بيان صحفى صادر عن الرئاسة، وأوردته وكالة الأنباء القبرصية، أنه سيتم مناقشة قضايا عدة خلال اجتماعات المجلس بينها الهجرة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، ووفقا للبيان، سيحضر أناستاسياديس، مساء بعد غد الخميس، عشاء عمل مع قادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، كما سيحضر الجمعة المقبلة عشاء عمل مع رؤساء الدول الأعضاء فى منطقة اليورو.

 

 

 


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