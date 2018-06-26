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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: قوافل طبية مجانية بـ 14 محافظة تبدأ اليوم

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: قوافل طبية مجانية بـ 14 محافظة تبدأ اليوم مترو الأنفاق
إعداد محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن: إرسال مسودة اللائحة التنفيدية لقانون ذوى الإعاقة للوزارات المعنية

 

وزارة التموين:

التموين تعتمد 15% علاوة وقود على السلع الغذائية وتتعهد بتحمل التكلفة

 

وزارة التربية والتعليم:

10 مشاهد تلخص أبرز الأحداث بالثانوية العامة.. النتيجة بالنصف الثانى من يوليو

"التعليم": سؤال الرسم البيانى بامتحان "ديناميكا الثانوية" من كتاب المدرسة

 

وزارة الصحة:

الصحة: قوافل طبية مجانية بـ 14 محافظة تبدأ من اليوم حتى 30 يونيو

وزيرة الصحة لــ "اليوم السابع": القيادة السياسية مهتمة بالقضاء على نقص الدواء.. زايد: تطوير نظم التأكد من مطابقة المستحضرات للمواصفات.. وتؤكد: التوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للشركات لمنع التلاعب

 

وزارة الإسكان:

15 يوليو المقبل بدء تسليم 552 وحدة بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

 

وزارة الزراعة:

الزراعة: إحلال وتجديد 44 مزرعة و27 محطة إنتاج حيوانى لزيادة السلع بالمنافذ

 

وزارة النقل:

وزير النقل: انتهاء تنفيذ وافتتاح مشروع مترو هارون ـ النزهة ديسمبر المقبل

 

وزارة القوى العاملة:

"سعفان" يلتقى اللجنة النقابية بـ "القوى العاملة" .. ويعد بدراسة مقترحاتها

 


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وزير النقل: انتهاء تنفيذ وافتتاح مشروع مترو هارون ـ النزهة ديسمبر المقبل

المترو

الصحه

النقل

القوى العامله

التضامن

دواوين الوزارات




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