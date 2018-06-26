حملات لرفع الإشغالات والنظافة بالوايلى وباب الشعرية والأزبكية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن حى الوايلى شن حملة لرفع الإشغالات بشارع سراى الزعفران بالإضافة إلى حملة نظافة وتجريد بشارع بورسعيد و كوبرى غمرة.

وأضاف نائب المحافظ أن حى باب الشعرية نفذ حملة نظافة بمنطقة بركة الرطل ومتفرعاتها ، كما نفذ حملة أخرى أسفرت عن رفع الإشغالات بمدخل سوق الخراطين بمربع باب البحر، وتشجير المنطقة أمام سوق الخراطين، ورفع تجمعات قمامه بأرض فضاء رقم ( 20 ) درب التركمانى، وكذلك رفع تجمعات قمامه بأرض فضاء بدرب البزازرة، وتم متابعة أعمال التطوير بمدرسة سيدى محمد البحر، ورفع الإشغالات بمربع المنسى وباب البحر، ومراجعة الطب البيطرى لمحلات المأكولات واللحوم المستوردة بشارع الخراطين و باب البحر.

وفى السياق نفذ حى وسط حملة نظافة بمحيط الأماكن الأثرية حيث تم تجريد شوارع ( باب الوزير - سوق السلاح - التبانة - الدرب الأحمر )، كما نفذ حى الأزبكية حملة نظافة لمنطقة القاهرة الخديوية للحفاظ على رونقها وحتى لا تطالها يد الإهمال.

