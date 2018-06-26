video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 01:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حملات لرفع الإشغالات والنظافة بالوايلى وباب الشعرية والأزبكية

الثلاثاء، 26 يونيو 2018 12:17 م
حملات لرفع الإشغالات والنظافة بالوايلى وباب الشعرية والأزبكية حملات لرفع الإشغالات والنظافة بالوايلى وباب الشعرية والأزبكية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن حى الوايلى شن حملة لرفع الإشغالات بشارع سراى الزعفران بالإضافة إلى حملة نظافة وتجريد بشارع بورسعيد و كوبرى غمرة.

وأضاف نائب المحافظ أن حى باب الشعرية نفذ حملة نظافة بمنطقة بركة الرطل ومتفرعاتها ، كما نفذ حملة أخرى أسفرت عن رفع الإشغالات بمدخل سوق الخراطين بمربع باب البحر، وتشجير المنطقة أمام سوق الخراطين، ورفع تجمعات قمامه بأرض فضاء رقم ( 20 ) درب التركمانى، وكذلك رفع تجمعات قمامه بأرض فضاء بدرب البزازرة، وتم متابعة أعمال التطوير بمدرسة سيدى محمد البحر، ورفع الإشغالات بمربع المنسى وباب البحر، ومراجعة الطب البيطرى لمحلات المأكولات واللحوم المستوردة بشارع الخراطين و باب البحر.

وفى السياق نفذ حى وسط حملة نظافة بمحيط الأماكن الأثرية حيث تم تجريد شوارع ( باب الوزير - سوق السلاح - التبانة - الدرب الأحمر )، كما نفذ حى الأزبكية حملة نظافة لمنطقة القاهرة الخديوية للحفاظ على رونقها وحتى لا تطالها يد الإهمال.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة تغلق مقرات لشركات مخالفة بالنزهة وتحرر محاضر لأصحابها

القاهرة

اخبار القاهرة

الوايلي

باب الشعرية

النظافة

اخبار مصر




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق محور الشهيد بمدينة نصر ﻹنشاء كوبرى

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

فرنسا فى مهمة الهروب من مواجهة كرواتيا بالمونديال.. الديوك أمام الدنمارك فى لقاء الفرص بالمجموعة الثالثة.. أستراليا تتمسك بـ"بصيص" الأمل أمام منتخب بيرو و تنتظر هدية الأزرق

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

جامعة الأزهر تتنهى من وضع مقررات جديدة للفقه للكليات المستحدثة.. التركيز على المسائل الطبية لطلبة الطب.. والخلوة بين الاستاذ والطالبة لطلبة كلية التربية.. والرشوة لطلبة تجارة

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثانى عشر بكأس العالم روسيا 2018

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

زيت الزيتون هو الحل.. وصفات طبيعية احمى بيها بشرتك من حب الشباب فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة