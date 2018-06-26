"حماية المستهلك" يصدر دليلا ارشاديا: هدفنا تحقيق العدالة وضبط الأسواق

كتب محمود عثمان

أصدر جهاز حماية المستهلك، دليلا استرشاديا للمواطنين يوضح طرق تقديم الشكاوى الرسمية للجهاز من قبل المواطنين حال مواجهتهم أية مشكلة وعدم التمكن من حلها وديا.

وأكد الجهاز في دليله الاسترشادى، أنه أُنشئ من أجل المواطن وعليه أن لا يتردد في التقدم بشكواه وأنه سيجد استجابة سريعة، كما وجه الجهاز من خلال الدليل، رسالة إلى التاجر والموزع، والمنتج ومقدم الخدمة بالإضافة إلى الرسائل الموجهة إلى الجمهور والمواطنين، والتى تؤكد عمل الجهاز على حمايتهم وصون حقوقهم.

ويسعى الجهاز إلى تقديم الريادة والخدمة المتميزة للمستهلك المصرى بجودة عالمية وبما يلبى طموحاته وحقوقه، مشيرا إلى رسالة الجهاز فى العمل على رفع وعى المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة بصحته واقتصادياته من خلال فريق عمل يستخدم أحدث التقنيات لخدمة الوطن عبر التعاون مع كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لضبط الأسواق تحقيقا للعدالة الاجتماعية، ولبناء قدرات الدولة اقتصاديا.

وأعلن الجهاز عن طرق التواصل معه والمتمثلة في أرقام التليفونات الأرضية بمقر الجهاز، وموقعه الرسمى، وصفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، ورقم الواتس آب 01281661880 والتطبيق الإلكترونى له على الهواتف الذكية.