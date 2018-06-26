حصاد الحوادث.. إدراج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما بقوائم الإرهاب

كتب محمود عبد الراضي

شهدت محاكم مصر اليوم وساحات القضاء والنيابات عدة قرارات هامة، بعض القرارت تعلقت بقضايا متهم فيها عناصر إرهابية وأخرى تعلقت بقضايا مال عام ومنها:



معتز مطر

الجنايات تدرج معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و184متهما على قوائم الإرهاب











هجرة غير شرعية

ضبط سمسار هجرة غير شرعية بالمنيا قبل تسفيره الشباب للخارج بطريقة مخالفة



أموال

الأموال العامة تضبط 4 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه من تجارة غير مشروعة



ملايين

ضبط مستريحة جديدة فى الشرقية استولت على 1.9 مليون جنيه من ضحاياها