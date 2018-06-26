حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحدود 2-3 درجات مئوية، وتسود أجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبيًا في عموم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، لكن ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كافة المناطق، وشدبد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.